Milan, apre un nuovo pop-up store a Milano in Stazione Centrale

Uno store che sarà aperto tutti i giorni, dalle 8:00 alle 21:00. Si configura come un ulteriore punto vendita per poter acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA. Tra questi i kit Home, Away e Third per la stagione 2022/23, oltre a collezioni esclusive. Il nuovo store potrà soddisfare le esigenze dei tifosi locali. Al tempo stesso anche dei tantissimi rossoneri in visita nella città del Duomo da tutta Italia e dal mondo intero per piacere e per lavoro. Sarà un primo e ultimo contatto con la città anche in occasione dei match nazionali e internazionali del Milan. Una posizione strategica per avvicinare turisti, passanti, amanti dello sport. La prima occasione utile sarà proprio il Derby di Milano, in programma domani, sabato 3 settembre, alle ore 18:00.