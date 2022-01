Venezia-Milan ecco le formazioni , Pioli:”Il livello dell’avversario è buono”

E' tutto pronto per Venezia-Milan, Pioli cercherà di portare a casa i tre punti per continuare a rincorrere lo scudetto.

Tutto pronto per Venezia-Milan, la quale avrà inizio alle ore 12.30 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Gli uomini di Stefano Pioli vorranno riconfermarsi dopo la schiacciante vittoria ai danni dei giallorossi di giovedì sera. Il tecnico rossonero riproporrà la stessa retroguardia, a causa anche delle innumerevoli assenze (Infortunio, Covid e Coppa d'Africa). Dall' altro lato invece il Venezia farà di tutto per mettere in difficoltà il Milan. I giocatori di Zanetti infatti sono più freschi, poichè l'ultima gara contro la Salernitana è stata rinviata a causa dei troppi contagi. Durante la conferenza stampa di ieri mattina, Stefano Pioli ha speso buone parole per il tecnico Zanetti e la propria squadra. “Saranno partite complicate, perché il livello degli avversari è buono. Il Venezia è una squadra ben allenata, rapida e tecnica. Dobbiamo giocare meglio di loro, con intensità”.

Mentre il tecnico del Venezia nel pre partita ha parlato della pesante assenza di Caldara e Tessmann :"Mi dispiace non avere due giocatori importanti in una partita del genere, sono già tre settimane che non giocano e prolungheranno la loro assenza, siamo incappati in una situazione dove anche parlarne ormai è superfluo, oggi ci sono stati dei passi diversi, è entrato in campo il TAR, questa giornata si giocherà a meno di non avere 13 giocatori. Quindi non lo so cosa succederà, noi abbiamo dovuto sostenere un viaggio rischiando e spendendo perché ci hanno detto che si doveva giocare, altrimenti saremmo rimasti a casa. In più c'è la beffa dei due squalificati, quindi non deve influenzare niente, normale che dia fastidio perché preferivo averli".