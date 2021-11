Pochi i dubbi di formazione di Pioli: alle 20.45 il fischio d’inizio

Mancano poche ore alla partita Fiorentina-Milan e sono pochi i dubbi di formazione per Stefano Pioli.

Redazione Il Milanista

A poche ore dal calcio d'inizio del match Fiorentina-Milan sono pochi i dubbi di formazione riguardanti il Milan di Stefano Pioli. L'allenatore ex Fiorentina e Bologna tra le altre dovrà fare a meno di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha dovuto dare forfait all'ultimo per un problema fisico. L'allenatore rossonero dovrà dunque correre ai ripari. Probabile un impiego dal primo minuto di Alessio Romagnoli al fianco di Simon Kjaer. Le prestazioni del difensore italiano sono in continua ascesa da qualche settimana a questa parte.

Dubbio sulla corsia destra

Sull'out di destra Stefano Pioli si porterà dietro il dubbio fino in fondo. Alessandro Florenzi o Kalulu. Probabile comunque una staffetta tra i due. Anche perché se dovesse essere il giocatore italiano a partire dal primo minuto è probabile che non abbia tutti i 90 minuti nelle gambe.

A centrocampo altro dubbio per Pioli

In mediana il tecnico rossonero Stefano Pioli si porterà un altro dubbio fino all'ultimo. Al fianco di Sandro Tonali infatti scenderà in campo soltanto uno tra Ismail Bennacer e Franck Kessie. Anche per loro, come per Florenzi e Kalulu, è probabile che venga fatta una staffetta.

In attacco l'ultimo dubbio di formazione

L'ultimo dubbio di formazione di Stefano Pioli riguarda l'attacco dove Zlatan Ibrahimovic pare essere in svantaggio su Olivier Giroud. Il giocatore svedese è probabile che parta dalla panchina contro la Fiorentina per poi giocare titolare in Champions League contro l'Atletico Madrid del cholo Simeone.

Per il resto la formazione è fatta

Cyprian Tatatrusanu in porta. Sarà lui a difendere i pali della formazione rossonera. Il portiere rumeno verrà riconfermato dopo le ottime prestazioni prima della sosta. In attacco, invece, a supportare l'attaccante centrale ci dovrebbero essere Alexis Saelemakers e Rafael Leao. Con questa formazione il Milan cercherà di portare a casa altri punti fondamentali nella corsa allo Scudetto.