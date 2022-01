Da traghettatore a punto fermo: la parabola ascendente di Stefano Pioli

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ora è un punto di riferimento all'interno del Milan. Inizialmente però non era così.

Stefano Pioli è seduto sulla panchina del Milan da ormai due anni. Proprio due anni fa è iniziata la scalata del club rossonero verso l'alto. In questo lasso di tempo non ci sono stati acquisti da capogiro. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini ha sempre agito con intelligenza senza mai sforare dai paletti imposti dal club. In tutto questo il tecnico rossonero Stefano Pioli ha sempre condotto il gruppo in modo egregio. Quando arrivò a Milanello non tutti lo accolsero a braccia aperta. Ora invece è diventato l'idolo di tutti i tifosi che vedono in lui l'allenatore in grado di riportare il Milan a vincere dei titoli.