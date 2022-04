Lazio-Milan: ecco il match preview a poche ore dal fischio d’inizio

Tra poche ore ci sarà Lazio-Milan. Vediamo il match preview in vista del fischio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma

Redazione Il Milanista

“Una trasferta delicata che arriva in un momento chiave del campionato: 34ª giornata di Serie A, quintultima partita stagionale, e allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Milan. I rossoneri scendono in campo alle 20.45 per dare continuità a una striscia positiva che in campionato dura da 11 partite e per ritrovare la vetta della classifica. Ecco la nostra consueta anteprima del match”.

Qui Milanello

“L'imperativo della settimana è stato quello di mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia per rilanciarsi in campionato. Mister Pioli recupera - almeno per la panchina - due pedine di grande importanza come Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Non sarà della partita Ismaël Bennacer, per i postumi di una distorsione alla caviglia patita nel Derby. Assenti anche Florenzi e il lungo degente Kjær. La lista dei diffidati resta ferma a due giocatori: Romagnoli e Brahim. Le parole di Stefano Pioli alla vigilia in conferenza stampa: "Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, che è il più elettrizzante ed eccitante che si possa vivere. I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto e averli così numerosi all'Olimpico non può che spingerci ulteriormente".

Qui Lazio

“È stata una settimana particolare per la Lazio, che ha recuperato proprio negli ultimi giorni diversi elementi della rosa colpiti da sintomi influenzali. Le uniche due assenze sicure dovrebbero essere quelle di Marusić (diffidato) e Pedro. Immobile, Luiz Felipe e Patric gli altri tre diffidati in casa biancoceleste. La formazione di Sarri è reduce da due vittorie e un pareggio dopo la sconfitta nel Derby e cerca un acuto per restare in scia alla Roma e conquistare un posto in Europa. "Il Milan è una squadra forte e prende un numero limitato di gol - ha esordito Maurizio Sarri in conferenza stampa - Li abbiamo già affrontati in due partite che loro hanno vinto agevolmente. La distanza era netta, speriamo di assottigliarla. La speranza è che domani sia una partita diversa". Questo il comunicato ufficiale del Milan.