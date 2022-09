Milan, Pioli sorride: ne recupera uno per la Dinamo

Notizie meno liete sono quelle che negli ultimi giorni sono arrivate dall'infermeria. Nel reparto offensivo come una vera prima punta Pioli, ad oggi, può contare solo su Olivier Giroud . Rebic è alle prese con un'ernia, Origi tormentato da un problema muscolare con cui convive da prima dell'estate. Senza dimenticarsi di Ibrahimovic che per l'operazione alla quale si è sottoposto avrà bisogno di tempo per tornare a disposizione della squadra. Ecco che allora con la Dinamo Zagabria, nella gara di domani, toccherà nuovamente a Giroud fare gli straordinari.

L'emergenza in attacco resta ma Pioli può sorridere per un recupero di un suo calciatore. Si tratta di Rade Krunic, tornato pienamente in gruppo e convocato per la sfida di domani contro i croati. Krunic in queste ore sta lavorando col gruppo a Milanello, ha recuperato pienamente dall'infortunio. Difficilmente però domani partirà dal 1' minuto. Sarà comunque un'arma in più per Pioli da schierare a gara in corso.