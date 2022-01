Pioli è pazzo di Rafael Leao: “Mi ricorda Henry dei primi tempi”

Nella giornata di oggi, durante la conferenza stampa, Stefano Pioli ha speso parole d'oro per Rafael Leao. Ormai una stella nascente

Parole al miele per l'esterno lusitano, che quando è in forma può essere veramente un fattore determinante per le gare dei rossoneri. Il classe 1999 quando parte in velocità è veramente imprendibile, alterna la tanta corsa ad un dribbling che è in grado di far "girare la testa" alle difese avversarie.

Rafael in questo avvio di stagione ha totalizzato 16 presenze, ed ha trovato la via della rete per ben 5 volte, fornendo ai compagni anche due assist. Il calciatore arrivò due stagioni fa da giovanissimo, il suo non essere continuo faceva preoccupare tutto l'ambiente rossonero. Certamente anche per la cifra sborsata dalla dirigenza milanista per aggiudicarselo, ovvero circa 30 milioni di euro. Per Rafa questo è il terzo anno in rossonero, ed in 5 mesi ha sulle spalle sei reti tra Campionato e Champions League. Tornato in campo contro la Roma dopo un lungo stop, Leao ha messo in luce tutto il suo talento. Si è riuscito a procurare un rigore ed inoltre ha siglato anche una rete, grazie ad una sua verticalizzazione.