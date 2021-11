Milan, Pioli pensa già anche alla partita col Sassuolo?

Il Milan questa sera può solo vincere contro l'Atletico Madrid. Domenica però arriva al Sassuolo e Pioli pensa di far rifiatare qualcuno.

Rossoneri chiamati all'impresa questa sera. Il Milan dovrà espugnare il Wanda Metropolitano se vuole ancora credere alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sperando che il Liverpool, già qualificato, fermi in casa il Porto. Situazione, quindi, molto complicata e mister Pioli potrebbe già pensare alla partita di campionato di domenica con il Sassuolo a San Siro. Inutile nascondere il fatto che l'obiettivo principale di questa stagione per i rossoneri sia lo scudetto. Nonostante la prima sconfitta in Serie A a Firenze, il Milan si ritrova ancora in vetta alla classifica, sempre insieme al Napoli di Luciano Spalletti.

Sicuramente i rossoneri daranno il massimo stasera per portare a casa il risultato. Ma analizzando le possibili scelte di Pioli, il dubbio che la testa sia al match col Sassuolo può venire. Innanzitutto, partirà dalla panchina Zlatan Ibrahimovic. E' vero che le energie dello svedese vanno centellinate per via della sua età. Come è vero che si giocano molte partite in pochi giorni. Ma in una partita da dentro o fuori, l'esperienza di Ibra potrebbe rivelarsi fondamentale. Un altro giocatore che non dovrebbe partire titolare è Rafael Leao, sicuramente uno dei più in forma dell'ultimo periodo. Al suo posto Pioli potrebbe schierare Krunic.

In caso di mancata qualificazione, Pioli sa che potrà concentrare tutte le energie della sua squadra nella lotta scudetto con il Napoli. Fondamentale in questo senso sarà il recupero di Tomori, pilastro fondamentale della difesa, che il tecnico rossonero si augura di rivedere in campo già domenica col Sassuolo. La sorpresa, però, è rappresentata da Maignan che, grazie a un recupero record dopo l'operazione al polso, potrebbe già difendere i pali contro i neroverdi. Per quanto riguarda il Sassuolo, Dionisi perde un pezzo fondamentale del suo centrocampo. Infatti, è arrivata la squalifica a causa di un'espressione blasfema per Frattesi, che quindi domenica non sarà della partita.