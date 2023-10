Milan, Pioli inizia a pensare alla sfida contro la Juve: tutte le opzioni

Stefano Pioli sta iniziando a pensare a come schierare il Milan in vista del big match di San Siro contro la Juventus

Dopo la pausa per le nazionali, il Milanaffronterà la Juventus per la nona partita di Serie A. Per questo big match di San Siro Stefano Pioli dovrà fare a meno di due perni della formazione rossonera. Non ci saranno infatti Mike Maignan (espulso al termine della sfida contro il Genoa) e Theo Hernandez squalificato. In porta al posto del francese ci sarà Sportiello, che ha già dato prova di essere un estremo difensore molto affidabile.

Opzioni — Per la fascia sinistra della difesa invece l’allenatore starebbe pensando a Florenzi, anche se non è l’unica opzione. L’alternativa sarebbe Davide Bartesaghi, 17enne che però non ha mai giocato titolare in campionato ma soltanto alcuni spezzoni di gara. Non è da sottovalutare nemmeno il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3 come contro il Verona. In quell’occasione Pioli aveva schierato Musah a destra e Florenzi a sinistra. Tuttavia soltanto dalla prossima settimana si saprà qualcosa in più su chi sostituirà il francese.

