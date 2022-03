Milan-Empoli: il match preview della sfida di San Siro

Si avvicina la sfida di questa sera: andiamo a vedere l'analisi fatta sul sito del Milan. Il comunicato ufficiale

Redazione Il Milanista

“Una partita da non sbagliare, nell'approccio e nel risultato. A San Siro c'è Milan-Empoli, match serale del sabato di campionato. Si gioca alle 20.45 di fronte a uno stadio che - nei limiti della capienza concessa - sarà brulicante di tifo. L'Empoli è un'avversaria scomoda, perché in grado di giocare a viso aperto e con qualità e soprattutto perché è ancora alla ricerca del primo successo nel 2022. Dal canto suo il Milan sa di dover dare continuità all'ottimo risultato di Napoli per mantenersi in testa alla classifica di campionato”.

Qui Milanello

“I rossoneri saranno privi di Theo Hernández nella sfida di stasera: il difensore francese, ammonito contro il Napoli, deve scontare una giornata di squalifica. La scelta sul suo sostituto a sinistra ricadrà su uno tra Florenzi e Ballo-Tourè. Possibile il recupero, almeno per la panchina, di capitan Romagnoli, che dopo essere uscito anzitempo nel Derby di Coppa, ha saltato la trasferta del Maradona. Non saranno a disposizione Bakayoko, fuori causa per un problema muscolare, e il lungo degente Simon Kjær. Due giocatori in diffida: Romagnoli e Díaz”.

Le parole di Pioli

"L'Empoli è una squadra molto dinamica, tecnica - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - dobbiamo lavorare con attenzione e lucidità. Sanno giocare in diversi modi, sono imprevedibili, amano gli inserimenti dei centrocampisti, sono partiti con l'obiettivo di salvarsi e sono molto vicini all'obiettivo, Andreazzoli merita i complimenti per il lavoro fatto. La squadra sa quali difficoltà incontrerà e sono convinto che arriveremo bene a questa sfida".

Qui Empoli

“Toscani praticamente al completo a San Siro, eccezion fatta per Marchizza e Haas, entrambi ai box per due gravi infortuni. La formazione di Andreazzoli, si trova in una zona tranquilla di classifica, a +10 sul Venezia terzultimo, ma non ha ancora vinto nel 2022. L'ultimo successo risale infatti al 15 dicembre in Coppa Italia (3-4 al Verona), in Serie A l'acuto più recente è del 12 dicembre contro il Napoli, 0-1 con rete di Cutrone. Questa sarà una motivazione ulteriore per cercare una grande prestazione a San Siro, dove hanno ben figurato nel gennaio scorso in Coppa Italia, trascinando l'Inter ai supplementari”.

Le parole di Andreazzoli

“"La capolista si affronta facendo il massimo possibile, sia come squadra che come individualità - così Andreazzoli alla vigilia -. Devi augurarti di avere buona sorte e che allo stesso tempo loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo". Questo il comunicato del Milan.