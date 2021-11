Pochi dubbi per Stefano Pioli in vista della Fiorentina

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha ben pochi dubbi in vista della partita contro la Fiorentina. Ecco quali.

Redazione Il Milanista

Sabato sera alle ore 20.45 andrà in scena la sfida Fiorentina contro Milan. Il teatro della partita sarà lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match in questione non può essere definito di cartello visto il recente passato della viola. Tuttavia, ciò che è certo è che la Fiorentina sta tornando nei piani nobili della classifica e vuole essere di nuovo una grande.

Stefano Pioli sta preparando la partita di sabato

Intanto a Milanello il tecnico rossonero Stefano Pioli è al lavoro per preparare al meglio il match di sabato sera proprio contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Sono pochi i dubbi del tecnico ex Bologna. E come sempre quei pochi dubbi riguardano sempre il centrocampo. Sandro Tonali in mediana sembra essersi preso il posto fisso e accanto al centrocampista bresciano classe 2000 si giocano una maglia da titolare Franck Kessie e Ismail Bennacer. L'altro dubbio riguarda la fascia destra con Kalulu e Alessandro Florenzi che si contendono un posto da titolare. In difesa Alessio Romagnoli non è al meglio e di conseguenza Simon Kjaer e Fikayo Tomori dovrebbero essere i titolari.

Oggi allenamento pomeridiano per i rossoneri

“Ieri rossoneri a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 20 novembre alle ore 20.45. Presenti per seguire l'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio dell'allenamento in palestra, dove la squadra ha svolto l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sula forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte del lavoro odierno, il gruppo è uscito sul campo dove ha svolto una serie di lavori a secco: sprint, cambi di direzione e allunghi. Il programma di oggi prevede un solo allenamento pomeridiano”. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito della società rossonera.