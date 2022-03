Cagliari-Milan: la risolve un super Bennacer che fa volare i Diavoli

Questa sera alle ore 20.45 è andata in scena la gara fra il Milan ed il Cagliari, valida per la 30esima giornata di Serie A.

Questa sera alle ore 20.45 all' Unipol Domus è andata in scena la gara tra il Cagliari ed il Milan, valida per la 30esima giornata di Serie A. Da un lato troviamo la formazione di Walter Mazzarri volenterosa di allontanarsi al più presto dalla zona calda. Dall' altra invece i rossoneri di Stefano Pioli che guidano la vetta della classifica. La conduzione della gara è stata affidata all arbitro Di Bello. Al 7' minuto del primo tempo i diavoli si sono resi subito pericolosi grazie ad un lancio in verticale per Theo Hernandez che scodella un cross per Giroud che si fa ipnotizzare a tu per tu da Cragno. Il Milan continua a schiacciare il Cagliari nella propria metacampo, Bennacer entra palla al piede in area, ma non trova lo spunto per concludere.