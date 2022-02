Milan subito al lavoro in vista della Coppa Italia di mercoledì

La squadra allenata da Stefano Pioli si sta allenando in vista della partita di Coppa Italia contro la Lazio

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le sessioni di allenamento di oggi per i giocatori rossoneri. “Squadra a Milanello questa mattina per proseguire la preparazione verso il prossimo impegno che vedrà i rossoneri affrontare la Lazio, mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno svolto l'intero allenamento in palestra a causa di un forte vento che ha caratterizzato la giornata. Lavori su agilità e forza per tutti i giocatori che si sono alternati agli attrezzi all'interno della struttura. Il programma di domani, alla vigilia, prevede un solo allenamento pomeridiano”. Questo il comunicato del Milan in merito al ritorno in campo dei giocatori rossoneri dopo la vittoria nel derby della madonnina contro l'Inter di sabato sera.

I risultati delle squadre rossonere

“Molto buono il weekend del settore giovanile rossonero. Ad eccezione del pareggio (0-0) della Primavera maschile, comunque un buon punto esterno dopo una prestazione di lotta e sacrificio in casa del Genoa, e del ko casalingo degli Under 16, il resto delle formazioni in campo ha conquistato solo vittorie, comprese quelle di Primavera femminile e Under 15 al ritorno in campo. Da segnalare il poker di gol di Selimhodzic nel 4-0 al Chievo Verona e la doppietta di Condello nel 2-0 ai danni della SPAL”.

I risultati del weekend

“PRIMAVERA: 17ª giornata, Genoa-Milan 0-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-ChievoVerona 4-0 (19', 23', 10'st e 23'st Selimhodzic)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, SPAL-Milan 0-2 (19'st e 41'st Condello)

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Milan-Vicenza 2-1 (6'st Rossi, 10'st Nahrudnyy)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-3 (41' Scotti, 11'st Sia)

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-0 (35' Del Forno, 4'st Camarda)”. Questo il comunicato del Milan riguardante i risultati delle squadre rossonere nel weekend appena concluso. Weekend che ha consegnato alla prima squadra del diavolo un successo assai importante in ottica campionato e in ottica Scudetto.