Qui Milanello – Rossoneri al lavoro sia ieri che oggi

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello nella giornata di ieri. Il comunicato rossonero a riguardo

“Prima parte del lavoro dedicata all'attivazione muscolare eseguita in palestra, la squadra ha continuato la fase di riscaldamento in campo con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni dedicate al possesso prima di passare alla parte tecnica, focalizzata sulle conclusioni. Lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi.

Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito ai prossimi impegni della squadra di Stefano Pioli in Serie A e in Coppa Italia. Noi ve lo riportiamo qui di seguito: “Con il campionato fermo per due settimane, la Lega ha ufficializzato date e orari delle prossime giornate di Serie A. La comunicazione riguarda le partite dalla 31ª alla 33ª giornata. Ecco tutti i dettagli degli imminenti impegni dei rossoneri: