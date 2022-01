Milan-Spezia, Pioli sfodera la sorpresa Alexis Saelemaekers

Il Milan sarà impegnato con lo Spezia, la partita avrà inizio alle ore 18.30 e si giocherà nello Stadio San Siro di Milano.

Alle ore 18:30 avrà inizio Milan-Spezia, partita fondamentale per le gerarchie della classifica. I ragazzi di Stefano Pioli sono chiamati obbligatoriamente alla vittoria per rimanere agganciati in pieno al treno che porta al tricolore. Nella giornata di ieri infatti la partita tra Atalanta e Inter è terminata a reti bianche, sul risultato di 0-0. Il Milan oggi ha l'occasione di sorpassare provvisoriamente i nerazzurri ( Gli uomini di Inzaghi devono recuperare la partita contro il Bologna) e portarsi a +1. Sarà una partita da non sottovalutare, perché i bianconeri hanno dimostrato a più riprese di essere una squadra molto insidiosa ed in grado di saper colpire molto bene. Arbitrerà Marco Serra , insieme a Daniele Doveri impegnato al VAR.