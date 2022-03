Milan-Empoli: Kalulu show, Botman serve ancora?

Questa sera alle ore 20,45 è andata in scena la gara fra il Milan e l' Empoli, valida come 29esima giornata di Serie A.

Questa sera alle ore 20,45 è andata in scena la gara fra il Milan e l' Empoli, valida come 29esima giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli partono subito veloci, ed al minuto 19' grazie ad un tiro di piatto di Kalulu trovano il vantaggio .Il Milan dopo aver trovato il vantaggio, controlla agevolmente il match. I rossoneri fraseggiano e costringono i propri avversari a rimanere rintanati nella propria metà campo. Al 36esim o minuto il raddoppio sfumato. L' esterno brasiliano Junior Messias cerca nello spazio Kessié , ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa azzurra. Palla che si alza, su cui è bravo Giroud a lasciare a Leao il pallone in area. Tacco prestigioso per Florenzi che spara a lato col sinistro di prima intenzione.

Dopo l'intervallo l'Empoli sembra più aggressivo rispetto alla prima frazione di gioco. I toscani, sempre col possesso palla, sono più intraprendenti nella meta' campo offensiva, non riuscendo però a mettere in difficoltà i rossoneri.73' Molteplici cambi a San Siro per entrambe le formazioni che, complice il risultato ancora non deciso, si continuano a sfidare a viso aperto. Al 77esimo Tonali mette in mezzo un pallone insidioso per la testa di Olivier, ma la conclusione del centravanti rossonero non trova lo specchio della porta. Al 94'esimo minuto il direttore di gara fischia il termine della gara.