Milan, continua a piacere Taremi: nuovo assalto già a gennaio?

Il Milan continua a guardare con interesse a Taremi, già seguito in estate. Possibile assalto nel mercato di gennaio?

Il Milancontinua a lavorare sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da donare a mister Pioli per rafforzare la rosa. La società vuole infatti proseguire la rivoluzione iniziata nel corso del mercato estivo, quando il club meneghino ha cambiato totalmente aspetto. In questi giorni i dirigenti rossoneri stanno lavorando a fari spenti per trovare i giusti innesti da portare a Milanello.

Nuovo assalto — Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan non ha abbandonato la pista che porta a un giocatore molto apprezzato in estate. Nei mesi estivi infatti i Diavoli hanno sfiorato Taremi, senza però riuscire a concludere l’affare con il Porto. Il Milan non ha ancora deciso se provare un nuovo assalto a gennaio o se aspettare la prossima estate. Nel frattempo il valore del cartellino dell’ex Rio Ave è sceso a 10 milioni di euro.

