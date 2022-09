Milan, pessime notizie per Pioli: domenica senza Rebic, Origi e Leao

Domenica sera mister Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori, per il big match in programma tra il Milan e i partenopei a San Siro.

Redazione Il Milanista

Domenica sera il Milan dovrà affrontare a San Siro la formazione partenopea, diretta avversaria per la conquista dello scudetto. I rossoneri hanno vinto una partita difficile sabato e sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Attualmente i Campioni d’Italia si trovano al primo posto con 14 punti, a parimerito dei partenopei e dei bergamaschi. Per la settima giornata di campionato, Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori.

A non poter essere convocati per infortunio sono Ante Rebic e Divock Origi. Il problema che sta costringendo ai box il croato è più serio del previsto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’attaccante soffrirebbe di una piccola ernia in fase di risoluzione. Per il momento lo staff medico non ha dichiarato la necessità di sottoporre il giocatore a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno. Non è una situazione nuova in casa Milan, abituata a dover fare a meno spesso del numero 12 rossonero. Secondo quanto riferito da Il Giornale, da quando è arrivato in Italia nell’estate 2019 il croato ha saltato 46 partite su 148 in totale (circa il 31%).

Brutte notizie arrivano anche per il belga, che non ha ancora smaltito il problema muscolare riscontrato alla vigilia della gara contro i blucerchiati. Perciò anche l’ex Liverpool dovrà dare forfait in vista della partita contro gli azzurri. I due non saranno convocati neanche per la seconda giornata di Champions League, in programma questo mercoledì a San Siro. Un altro grande assente del big match di domenica sarà Rafael Leao, perché nell’ultima giornata è stato espulso per un doppio giallo. Pioli sta pensando a come adattare la formazione a tutte queste assenze. Ci sono vari piani nella mente del tecnico rossonero, che potrebbe spostare uno tra Krunic e Diaz oppure alzare Theo Hernandez. Proprio quest’ultima è l’idea suggestiva emersa nella mente dell’allenatore, che potrebbe diventare presto realtà.