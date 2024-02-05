Pellegrino, ottimo debutto per il difensore: scopriamo le pagelle

Marco Pellegrino, difensore della Salernitana di proprietà del Milan ha fatto il suo debutto con i granata nel corso...

, andata in scena ieri alle ore 12:30. Il calciatore argentino è finito in prestito secco a Salerno, con l'obiettivo di aumentare il proprio minutaggio ed abituarsi alla nostra Serie A. Il ragazzo è subentrato 17esimo del secondo tempo al posto di Jerome Boateng. Il risultato è stato una buona prestazione difensiva che ha contribuito a far strappare un punto alla Salernitana sul campo sempre ostico del Torino. Le pagelle di Pellegrino.

La Gazzetta dello Sport gli dà 6: “Entra nel momento più delicato quando le energie dei compagni iniziano a calare e sale la pressione del Toro. Ma si dimostra subito a suo agio”. Anche Tuttosport gli dà lo stesso voto della rosea: “Giovane di bellissime speranze preso in prestito dal Milan: buona la prima”. Infine il Corriere dello Sport che lo premia con un 6.5. Infine TMW che gli dà 6: “Personalità da veterano, 25 minuti di spessore”.