Milan, Pellegatti: “Fondamentale recuperare gli infortunati”

Carlo Pellegatti, questa mattina, ha pubblicato un video sul proprio canale Youtube, dove analizza la situazione in casa Milan.

Momento nero in casa Milan . Dopo l'eliminazione dalla Champions League , i rossoneri non vanno oltre il pareggio nella gara di sabato sera contro l'Udinese. I friulani erano passati in vantaggio grazie al gol di Beto . Solo nei minuti di recupero, il Diavolo è riuscito a riprendere la partita grazie al meraviglioso gol di Zlatan Ibrahimovic , per l' 1-1 finale. Oltre al risultato, ciò che preoccupa maggiormente i tifosi rossoneri è la brutta prestazione e il fatto di aver perso il primo posto in classifica. Carlo Pellegatti , nel video di commento pubblicato questa mattina sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione attuale del Milan. Ecco le sue parole.

"Molti tifosi del Milan stanno perdendo energie nel giudicare il campionato già finito, ma quello che più importa a me in questo momento è recuperare gli infortunati. Ho già capito che bisogna stringere i denti per queste due partite che rimangono per finire il 2021. Io firmerei per i prossimi 5 anni a trovarmi a quota 39 punti dopo 17 partite perché vorrebbe dire essere sempre al primo, al secondo o al terzo posto in base a se ci sono squadre che volano o meno. In questo momento noto che viene giudicato in modo negativo tutto quello che c’è intorno al Milan. Viene vista in maniera negativa la campagna estiva che Maldini e i suoi uomini hanno portato avanti. L’Inter in vetta fa male a tanti tifosi rossoneri, ma è un bel testa a testa fra le milanesi".