Collina: “Arbitri in TV? Sì, ma con i tempi e i modi giusti”

L'ex arbitro Pierluigi Collina ha parlato a Sportweek. Andiamo a sentire le sue parole al noto quotidiano.

Il presidente della commissione arbitri della FIFA Pierluigi Collina ha parlato ai microfoni di Sportweek. Sulla possibilità di far parlare gli arbitri dopo le partite ha detto: “Parlare è facile. Bisogna farlo nei tempi e nei modi giusti. E comunque, gli arbitri che possono andare in tv a spiegare le loro decisioni appartengono a un’élite che è già in grado di sopportare le pressioni, anche quelle mediatiche. Pensiamo piuttosto al ragazzino che viene picchiato in una partita delle categorie giovanili, per un rigore o un’espulsione. Lì la funzione dell’arbitro è permettere a dei coetanei di divertirsi insieme e di imparare quel che gli servirà nella vita: il gioco di squadra. Non capirne la portata sociale e educativa è gravissimo. Ed è ancora più grave quando a non capirlo sono innanzi tutto i genitori”. Queste le parole del presidente della commissione arbitri della FIFA Pierluigi Collina ai microfoni di Sportweek.