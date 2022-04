Ufficiale Milan: annunciata una nuova partnership, vediamola insieme

Il Milan ha annunciato in mattinata una nuova partnership con Konami per quanto riguarda il kit di allenamento dei rossoneri

Il Milan ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter una nuova partnership con Konami per quanto riguarda il kit di allenamento dei rossoneri. Il marchio di gaming giapponese sarà il primo sponsor ufficiale per il "Training Wear" nella storia del club.

"AC Milan e Konami Digital Entertainment B.V. sono lieti di annunciare una partnership di lungo termine che vedrà KONAMi diventare il primo Official Training Wear Partner della storia del club, e uno dei principali partner dei Rossoneri a partire dal 1 luglio 2022".

"Dall'inizio della prossima stagione", prosegue il comunicato, "il logo di KONAMI eFootball comparirà sul Kit di Allenamento della squadra, che i calciatori indosseranno nel corso delle sessioni di allenamento al Milanello Sports Centre, e anche prima di ogni appuntamento delle competizioni domestiche e internazionali. Si tratta di un accordo che sottolinea l'appeal globale dell'AC Milan, che continua a crescere dentro e fuori dal campo. Inoltre, questa collaborazione unisce due brand che hanno da sempre acceso la passione di milioni di persone in giro per il mondo: sono icone globali di innovazione, sport e intrattenimento, sono in grado di coinvolgere un'audience sempre più larga e hanno contribuito alla diffusione di nuovi trend".