Milan,Pioli: “Ci è mancata un po’ di qualità ma non meritavamo di perdere”

Il Milan esce sconfitto da San Siro per mano del Napoli di Luciano Spalletti. Vediamo le parole dei protagonisti del match.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle ore 20.45 è andata in scena la sfida tra Milan e Napoli, valida per la 18esima giornata di Serie A. I partenopei si sono imposti sui rossoneri grazie al goal di Elmas arrivato al 5 minuto di gioco, su corner di Zielinski.Il Napoli grazie a questa vittoria è riuscita ad agganciare il secondo posto ed a portarsi a -4 punti dall'Inter. Chance sfumata per gli uomini di Stefano Pioli, che si sono dovuti arrendere alla difesa schermata degli azzurri. Al 90'esimo minuto Franck Kessie calcia in rete la palla del pareggio, annullata successivamente da Massa dopo aver rivisto le immagini al VAR, a causa di un fuorigioco.

Vediamo le parole dei grandi protagonisti della serata.

Zielinski: Quanto valeva vincere qui stasera ? "E' stato bellissimo abbiamo sofferto un po' , abbiamo dimostrato carattere ed abbiamo vinto con il Milan, siamo contenti."

Luciano Spalletti: "Quello che mi ha fatto piacere è stato tenere un grande equilibrio per quasi 90 minuti. Siamo stati molto bravi anche quando il Milan ha inserito anche Giroud, non è stata facile. Abbiamo giocato da grande squadra, contro un grande avversario".

Stefano Pioli sulla stanchezza dei suoi uomini : " Non siamo stanchi lo abbiamo dimostrato anche questa sera, aggressività intensità della squadra, mi sono piaciuti in tutto per tutto, la condizione fisica è stata perfetta. Stasera è stata sicuramente una delle partite più belle del Milan, non dovevamo prendere quel goal, soprattutto in quel modo. Ci è mancata un po' di qualità ma non meritavamo di perdere."..."Abbiamo sicuramente speso tanto, come tutte le squadre d' Europa che vogliono competere. Abbiamo rischiato veramente poco contro un'avversario così forte".

Pioli sul goal annullato:" Lo so che diranno che il regolamento è giusto, ma un giocatore che è per terra come fa a procurare un danno all'avversario? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud. Mi dispiace perchè la squadra non meritava di perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e pensiamo al match di mercoledì."