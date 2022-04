Torino-Milan: vediamo insieme le probabili formazioni della gara

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena la gara fra i rossoneri di Pioli ed il Torino di Juric, valida per la 32esima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena la gara fra i rossoneri di Stefano Pioli ed il Torino di Ivan Juric, valida per la 32esima giornata di Serie A. I padroni di casa daranno certamente il filo da torcere agli avversari, grazie anche ai propri interpreti offensivi. Dall altro lato però troviamo la capolista, che cercherà di sbancare l' Olimpico di Torino per portare a casa tre punti fondamentali in ottica scudetto.

Come arriva il Torino

Ivan Juric ha un’assenza dell’ultima ora: Mandragora si è fermato per un fastidio muscolare e salterà il big-match contro il Milan. Così in mediana ci saranno Lukic e Ricci, confermato dopo la prova di Salerno. Le novità più importanti saranno sulla trequarti, con Pobega che torna dopo la squalifica e Brekalo che toglierà il posto a Pjaca. In difesa e sugli esterni, invece, ci saranno soltanto conferme: Izzo e Bremer più uno tra Buongiorno e Rodriguez davanti a Berisha, Singo e Vojvoda sulle fasce, Belotti come punta di riferimento. Djidji e Sanabria restano indisponibili, così come Praet, con il belga che proverà a rientrare per le ultime gare della stagione.

Come arriva il Milan

Dopo il pareggio contro il Bologna, Stefano Pioli potrebbe cambiare qualcosa tra i titolari per la trasferta torinese . Confermati difesa e centrocampo con Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez e il duo Kessié-Bennacer. Davanti qualche cambiamento: Saelemaekers in vantaggio su Messias a destra così come Diaz sulla trequarti. Infine, Leao e Giroud dovrebbero essere ancora i titolari, con Rebic pronto ad insidiare entrambi.