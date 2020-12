Milan-Parma, il commento alla sfida di San Siro

MILANO – A San Siro va in scena il posticipo della dodicesima giornata di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli e il Parma di Fabio Liverani. Nel corso del primo tempo il Milan fa la partita, ma è il Parma ad andare in vantaggio con Hernani, ben servito da Gervinho. Evidente l’errore della difesa rossonera. Ben 3 i pali colpiti dai rossoneri nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo il Milan riparte forte e colpisce un altro legno con Calhanoglu. Quando sembra avere il controllo del match, il Parma raddoppia con Kurtic, ben imbeccato dal solito Hernani. Passa pochissimo però che sugli sviluppi di un corner, svetta Theo Hernandez che fa 2-1. Il Milan insiste alla ricerca del pareggio e si rende pericoloso dalle parti di Sepe. Ci arriva solo nel recupero con il solito Theo Hernandez, bravo a sfruttar una ribattuta in area di rigore.