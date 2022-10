Milan, parla Signori: “Leao o Kvara? Io preferisco…”

«Preferisco leggermente Leao, tra i due, per via dello scudetto che ha ottenuto con il Milan . Poi è qui in Italia da più tempo di Kvara e si è già dimostrato devastante, avendo dei margini di miglioramento. Entrambi giocano esterni però uno fa segnare (Leao) e l’altro fa assist e lo vedo più attaccante».

Diversi esperti di calcio hanno dibattuto su chi sia la migliore ala del campionato italiano e la decisione è calata su due nomi. Per quanto riguarda Giuseppe Signori, conosciuto come Beppe, storico attaccante della Lazi ed esperto nel settore zona gol, ha espresso mozione favorevole per Rafael Leao, per il Corriere dello Sport.