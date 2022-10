Milan, parla Sacchi: “Diaz ha dimostrato di essere in forma. Ancelotti…”

"Dopo qualche prestazione un po’ così, il Milan sembra essere tornato un collettivo. Brahim Diaz ha dimostrato di essere in grande forma, peccato che si sia infortunato e probabilmente non sarà disponibile per la partita di martedì in Champions League. A Zagabria sarà una battaglia: la Dinamo farà un pressing feroce, attaccherà a testa bassa e allora il Milan dovrà mantenere i nervi a posto, non reagire a qualche provocazione che sicuramente ci sarà e rispondere colpo su colpo".

Queste le parole del grande storico allenatore ex Milan Arrigo Sacchi, che ha lasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. "Quel Milan fu costruito da grandi persone e da grandi idee. Lavorammo molto, il club, con la sua competenza e il suo stile viene prima della squadra. Il calcio non è uno sport individuale, come tanti pensano. Riempivamo sempre lo stadio e la gente si divertiva. In Italia, se uno fa le cose semplici, è già un rivoluzionario. Io non guardavo i piedi ma le persone. per me il calcio è fatto di un collettivo di intelligenze. Vi svelo un retroscena: io dissi al presidente che se mi prendeva Ancelotti vincevamo il campionato. Lui mi disse 'ma è zoppo', ma gli risposi che era un giocatore intelligente"