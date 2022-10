Milan, parla Pimenta: “Zlatan farà la scelta giusta sul suo futuro”

"Non sappiamo ancora cosa vorrà fare Zlatan, non ne abbiamo ancora parlato. Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui, perché è ancora un grande giocatore e pensa ancora da calciatore. Uno come lui può fare di tutto. Sono sicura che prenderà la decisione migliore per sé ma anche per il Milan, la sua attuale squadra, a cui è fortemente legato. Parlerà anche con Maldini e Massara, ma alla fine prenderà una decisione importante, di sicuro Zlatan farà la scelta giusta".