Milan, parla Parisi: “Leao non mi fa paura, su Theo…”

"Non mi preoccupano: sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni". L'ex giocatore dell'Avellino ha poi parlato del bivio tra Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia, in seguito ha apprezzato le caratteristiche di TheoHernandez: "Mi piace: facevo la mezzala, non ho difficoltà nell’entrare nel campo. Leao porta Theo dentro attaccando l’esterno ma non mi risulta difficile: penso di avere buona qualità. L’abbiamo fatto col Lecce. I terzini sinistri in circolazione non ce ne sono tanti di qualità. Sappiamo che le grandi cercano giocatori affermati: ci proveremo quest’estate". Il nome di Parisi è stato per altro accostato al Milan nell'ultima sessione di mercato ma per via della permanenza di Ballo-Touré e della conferma dello stesso Hernandez sulla fascia sinistra.