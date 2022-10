Milan, parla Giannichedda: “I rossoneri hanno una rosa superiore”

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex di Lazio e Udiense, ha parlato del Milan alla Gazzetta dello Sport, superiore alle piccole secondo lui

«Non mi aspettavo una sfida in questa situazione di classifica soprattutto per l’Udinese. La squadra friulana sta facendo vedere un calcio europeo, fisico e aggressivo. Ha grande qualità con giocatori importanti e Sottil sta facendo un lavoro straordinario". Queste le parole di Giuliano Giannichedda, ex di Lazio e Udinese, alla Gazzetta dello Sport.