Milan, parla Damiani: “Spero di vedere un’altra squadra stasera…”

«Speriamo che sia quello visto contro la Juventus e non quello contro il Chelsea . I ragazzi di Pioli hanno sbagliato poche partite in questa stagione ma a Londra è capitato. Questo è dato, naturalmente, anche dalla forza e dall’intensità dell’avversario. I rossoneri in casa hanno sempre giocato partite ad alto livello". Queste sono state le prime parole di Oscar Damiani , ex ala del Milan dal '82 al '84, ospite ai microfoni di TMW Radio.

"Critiche eccessive a De Ketelaere? Sono d’accordo. Charles ha ottime qualità e le critiche sono esagerate. Non è semplice inserirsi in Italia. Anche a me le sue prestazioni non hanno convinto ma credo che con il tempo darà soddisfazioni. All’andata James ha avuto vita facile contro Kalulu, mentre Theo può mettere sicuramente in difficoltà l’inglese. Anche perché lo attaccherà molto". In attesa della sfida col Chelsea, lo storico attaccante rossonero ha spiegato il suo punto di vista sull'attuale situazione legata al Milan in Champions League.