Milan, parla Ambrosini: “Leao vale più di 100 milioni? Penso a Grealish…”

Le parole di Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan per TuttoSport, in merito all'incisività di Rafael Leao

Redazione Il Milanista

"Si, adesso si. Per il tipo di consapevolezza che ha preso di se stesso. E per l'efficacia e la concretezza che mette ora nel proprio gioco. Vale più di 100 milioni? Non mi piace fare questi discorsi, diciamo solo che è un giocatore che vale e varrà tanti soldi. Ma se Jack Grealish è statom pagato dal City 117 milioni..."

Queste le parole dichiarate dallo storico ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, oggi commentatore in diversi programmi a sfondo calcistico nonché telecronista in seconda, che è intervenuto per TuttoSport. L'ex giocatore rossonero ha prendere una posizione importante per quanto concerne la valutazione di Rafael Leao, ritenuto il calciatore più incisivo dell'intera Serie A.