Milan-Paquetà: l’addio è vicino

MILANO – La storia d’amore tra il Milan e Lucas Paquetà è arrivata, dopo 1 anno e 8 mesi, al capolinea. Infatti il brasiliano non è stato neppure convocato per il match odierno contro lo Shamrock Rovers e, con il mercato aperto, potrebbe essere più di un indizio. L’ex Flamengo sarebbe vicino al trasferimento in Ligue 1, dove lo attende il Lione di Garcia. La scelta quindi di non convocarlo, secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, non sarebbe solo figlia di una questione tecnica.