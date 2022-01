Milan-Juventus, Maldini: “Abbiamo una rosa valida per lottare fino alla fine”

Paolo Maldini, dirigente rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita fra Milan e Juventus.

LA CLASSIFICA ED IL MERCATO - " In questo mercato non abbiamo la disponibilità per un colpo alla Vlahovic, vediamo poi a fine campionato. E 'vero che ci manca qualcosa , ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l' abbiamo giocata non perfettamente ma bene per poterla non vincere. Credo inoltre che abbiamo una rosa molto profonda per lottare fino alla fine."