Monza, Paolo Berlusconi: “Ibra con noi ha un rapporto speciale”

Monza, il presidente Paolo Berlusconi parla in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Vediamo insieme le sue parole.

Monza , il presidente Paolo Berlusconi parla in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Un calcio che mi mancava, ma il numero uno resta Silvio. Il Monza, come è stato il Milan, significa Silvio Berlusconi col suo fedelissimo Galliani. Un’accoppiata vincente sul campo e affiatatissima fuori.“

Se Manca il Milan come gestione: “Più che nostalgici siamo orgogliosi di averlo portato sul tetto del mondo. C’è però anche la consapevolezza che a certi livelli una proprietà familiare ha poco senso e quindi di aver fatto la scelta giusta. Ma ammetto che con Silvio parlo di Milan tutte le settimane.“

Parlando del mercato del Monza : “budget di buon senso, senza follie, che garantisca una squadra in una posizione tranquilla.”

Conclusione su una possibile sinergia: “Se c’è possibilità di sinergia fra due squadre, queste sono sicuramente Monza e Milan. Poi sta alla nostra fantasia trovare le modalità per rendere operativa questa collaborazione. Per cominciare, torneremo a coinvolgere il Milan nel Trofeo Berlusconi.“

ha parlato della possibilità che il Monza contatti Zlatan Ibrahimovic per portarlo nella rosa della squadra neopromossa: "Lui con noi ha un rapporto veramente speciale, cosa che ha trasferito anche in un Milan dove non c’è più Berlusconi. Sarebbe un grande motivatore, ma intendo più a bordo campo".