Milan, Palladino suona la carica per il testa a testa contro Pioli

"Ho visto la partita dove hanno vinto a Verona, ma negli ultimi giorni ho visto almeno 10 partite dei rossoneri. In questo momento è una delle migliori formazioni in Italia, giocano un calcio fantastico e lavorano per principi di gioco ed occupazione degli spazi. Complimenti a Pioli". Queste sono le parole di Raffaele Palladino in confereza stampa in occasione del match contro il Milan, nuovo allenatore del Monza, che da quando ha preso le redini della squadra lombarda ha ottenuto un impressionante numero di risultati positivi. Per altro, il nuovo tecnico dei brianzoli ha giocato con la Juventus, Salernitana e proprio al Monza, nel 2019, senza però mai scendere in campo.