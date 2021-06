Milan, ora devi rimpiazzare Hakan

Hakan Calhanoglu ha scelto l'Inter. Ora il Milan deve darsi da fare.

Le stagioni del turco sono sempre state molto altalenanti. Il giocatore con il numero 10 ha trovato la migliore forma solamente in poche occasioni da quando veste la maglia del Milan. Dopo un inizio difficile con i colori rossoneri, l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Milan aveva aiutato il Turco. Con l'approdo sulla panchina rossonera di Stefano Pioli sembrava aver trovato la quadra definitiva, ma partite come quella di ieri lasciano molti dubbi sul valore del fantasista rossonero.

L'asse Milano Londra (sponda blues) risulta caldissima. Sono vari infatti gli intrecci di mercato che potrebbero esserci tra il Milan e il Chelsea. Alcuni potrebbero essere destinati a concludersi già nei prossimi giorni. Secondo Sky Sport però la strada per arrivare a Ziyech è molto difficile, ma il club rossonero punta molto sugli ottimi rapporti che ha con il Chelsea, grazie anche al riscatto di Tomori. Al momento l'esterno marocchino risulta essere solamente un idea per il Milan. Quel che è certo è che il Milan rimarrà vigile sul mercato, pronto ad affondare i colpi al momento opportuno. Paolo Maldini farà di tutto per aumentare il tasso tecnico della squadra, in vista anche e soprattutto dell'impegno in Champions League della prossima stagione.