Milan, tutte le opzioni possibili per il passaggio agli ottavi di finale

Partita decisiva domani per il Milan contro il Liverpool. Ecco tutte le combinazioni con cui i rossoneri passano agli ottavi di Champions.

Il Milan, se vorrà accedere agli ottavi di finale, dovrà intanto fare il suo e vincere la gara contro gli inglesi. In questo caso sarà necessario che l'altra sfida termini in pareggio. Se dovesse vincere il Porto, i rossoneri sarebbero fuori dalla Champions a prescindere dal risultato della propria partita. Se gli spagnoli dovessero avere la meglio, ci sono diversi criteri da valutare. Con gli scontri diretti in parità, si guarda la migliore differenza reti generale tra le due squadre: Milan attualmente a -2, Atletico a -3. Se anche la differenza reti dovesse essere pari, allora toccherebbe ai gol segnati in tutte le partite del girone: attualmente Milan davanti con 5 gol fatti, Atletico dietro con 4. Se anche questo criterio dovesse essere pari, bisognerebbe guardare i gol segnati in trasferta in tutto il girone. In caso di ulteriore parità, toccherebbe vedere le vittorie in trasferta in tutto il girone, e qui i Colchoneros sarebbero davanti: attualmente entrambe a 1, ma con la vittoria contro il Porto, in Portogallo, l'Atletico supererebbe i rossoneri in questo criterio.