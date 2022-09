Milan sulle spalle di Giroud: una statistica del francese fa sorridere Pioli

Con l'infermeria piena, soprattutto lì davanti, il Milan si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud. Il numero 9 sarà costretto a fare gli straordinari nella sfida di oggi pomeriggio contro la Dinamo Zagabria. Per Pioli schierare il francese è una scelta obbligata, avrebbe preferito fargli tirare il fiato. Finora l'ex Arsenal ha giocato tutte e 7 le partite di questo inizio di stagione, di cui 5 da titolare e 2 in uscita dalla panchina nelle prime due gare di campionato, quando non aveva ancora pienamente recuperato da un infortunio.