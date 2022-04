Milan, Giroud: “Dopo la sconfitta dei nerazzurri siamo più carichi”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato della vittoria contro la Lazio, ma anche della sconfitta dell'Inter contro il Bologna.

Domenica Pomeriggio, i rossoneri ospiteranno in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa dovranno obbligatoriamente trovare i tre punti, ad oggi infatti è vietato sbagliare. La posta in gioco è troppo alta ed i rossoneri dovranno stringere i denti e tenere duro per altre quattro gare. I punti da realizzare per cucirsi il tanto desiderato tricolore sul petto sono 10, mentre per i cugini rossoneri è vietato perdere per strada anche un solo punto. Quattro partite sono ancora tante, ma bisognerà affrontarle singolarmente focalizzati solamente su quella in arrivo. Il Milan è forte e vuole tornare ad infiammare la Madonnina con i propri festeggiamenti.