MILANO – Il Milan vuole battere lo Sparta Praga e lo vuole non solo per il ventitreesimo risultato utile consecutivo ma anche per dare il primo strappo al girone H dell’Europa League. Il Milan, al momento, è primo in classifica dopo aver battuto la settimana scorsa il Celtic e vincere oggi, magari con un contemporaneo passo falso del Lille, permetterebbe ai rossoneri di indirizzare al meglio il girone e di affrontare al meglio la doppia sfida contro i transalpini.