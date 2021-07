Milan, Oddo esalta Giruod: “Aiuterà per la Champions, porta esperienza”

La febbre francese si diffonde e l'entusiasmo per l'arrivo all'ombra della Madonnina della punta ex-Chelsea contagia tutti

Oggi è il giorno di Giroud. La febbre per l'arrivo del francese si diffonde e il suo nome contagia le bocche di tutti: ex-calciatori, dirigenti e compagni commentano il suo arrivo . A detta dei più la punta ex-Chelsea è tutto ciò che serve al Milan per rinforzare il reparto d'attacco e partire alla conquista di più gradi obbiettivi.

Atterrato da poco a Linate, il calciatore rimarrà a Milano solo il tempo delle visite mediche poi rientrerà in patria; l'incontro con i compagni avverrà il 26 luglio a Milanello. All'ombra della Madonnina sono tutti impazienti di vederlo entrare in azione, il campione del mondo dovrà soddisfare delle aspettative altissime .

L'ex-calciatore ha commentato quello che secondo lui è il punto forte del francese e come sarà impiegato nel progetto: "Secondo me la chiave di lettura è molto semplice. Il Milan è una squadra molto giovane che ha fatto cose eccezionali, dal momento in cui ha inserito Ibra all’interno della sua rosa ha fatto il salto di qualità. Sono giocatori che servono tecnicamente e tatticamente; soprattutto per l’esperienza a livello internazionale che hanno".