Milan, occhi sul talento brasiliano. Pellegri torna al Monaco?

Per i media brasiliani il Milan starebbe seguendo il nuovo talento verdeoro. A rischiare il posto Pellegri che potrebbe tornare al Monaco

Il Milan, dopo i rinnovi di Davide Calabria e di Simon Kjaer , aspetta di capire quale siano le volontà di Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese ha compiuto 40 anni e, purtroppo, è vittima di molti infortuni e acciacchi fisici. E non si può escludere un suo ritiro a fine stagione, sebbene il suo sogno sia quello di giocare il prossimo mondiale.

Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, oltre all'ex PSG e Manchester United, studiano il futuro di Pietro Pellegri. L'attaccante è arrivato in prestito dal Monaco e se non dovesse dare risposte importanti il duo mercato è alla ricerca di alternative.

Tra queste anche il giovane attaccante dell'Internacional Porto Alegre Yuri Alberto. Il classe 2000 è tra i talenti del calcio verdeoro e, in questo 2021, ha messo a referto 18 gol, 4 assist in 49 presenze.

A riportare la notizia è il portale Torcedores.com che sottolinea come il Milan avrebbe anche un accordo, seppur verbale, con il centravanti ma manca quello con il club carioca. L'Internacional Porto Alegre avrebbe rifiutato la prima offerta da 10 milioni, bonus esclusi, del club di via Aldo Rossi. I biancorossi infatti avrebbero fissato il prezzo ai 20 milioni di euro. Secondo i media del Brasile lo stesso Yuri Alberto starebbe forzando il suo club ad abbassare le proprie richieste e lasciargli vestire la maglia rossonera. Dalle parti però filtra ottimismo, tanto che nelle prossime settimane potrebbe trovarsi addirittura la quadra della trattativa e la conseguente fumata bianca.

Yuri Alberto ha un contratto fino a luglio 2025 e nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. L'attaccante 20enne piace a molti club europei come Manchester City, Everton, Atletico Madrid, Lione, Napoli, Roma e Barcellona. I catalani avevano mostrato un forte interesse per il ragazzo, ma a seguito dei tanti problemi finanziari hanno fatto un passo indietro.

Non è da escludere che il Milan provi a chiudere la trattativa per avere l'attaccante già per gennaio. E qualora l'accordo dovesse concretizzarsi è sempre più possibile che Maldini e Massara rispediscano Pietro Pellegri al Monaco.