Milan obiettivo Sucic del Salisburgo

MILANO – Il Milan vuole continuare con la sua politica di puntare sui giovani. Per questo motivo la dirigenza sta seguendo il croato classe 2002 Luka Sucic del Salisburgo. Il ragazzo era nella lista dell’ex dirigente rossonero Boban e, dopo il suo addio, è finito nell’elenco degli osservati speciale del club di via Aldo Rossi. Il Milan proverà a concludere la trattativa con il club austriaco per il croato (ma nato in Austria) già durante il prossimo mercato offrendo la possibilità al Salisburgo di tenere il ragazzo fino alla fine del campionato. Lo scopo, come già successo con Hauge, è quello di sbaragliare la concorrenza.