Milan, Lee: “La Cattedrale sarà come nessun altro stadio al mondo”

Christopher Lee, direttore generale di Populous, ha parlato dei pregi e delle qualità di quello che sarà il nuovo stadio di Milan e Inter.

Sarà "La Cattedrale", proposta dallo studio americano Populous, ad aggiudicarsi il bando ed a lavorare concretamente per il nuovo San Siro. Christopher Lee, direttore generale di Populous per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha parlato a "La Repubblica" di quelli che saranno i vantaggi del nuovo stadio di Milan e Inter: "La Cattedrale sarà come nessun altro stadio al mondo. Offrirà agli spettatori un’esperienza senza precedenti e sarà un impianto inclusivo, sicuro e accogliente per tutti i visitatori sia nel giorno della partita, sia quando non ci saranno match. Farà vivere un’esperienza di gioco unica nel suo genere con una Galleria destinata a diventare uno 'spazio democratico' per tutti, tifosi e cittadini".