Milan, nuovo sponsor per la maglia

BitMex, nuovo sponsor del club di via Aldo Rossi, comparirà sulla manica destra delle divise del Milan già dal match contro la Sampdoria

Il Milan in questo periodo senza partite ufficiali ha sfruttato le occasioni per rinforzare la rosa di Mister Stefano Pioli . Ma non solo. Infatti la dirigenza rossonera ha messo a segno anche molte sponsorizzazioni.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a BitMEX nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come sleeve sponsor della squadra maschile e femminile e di AQM, la nostra squadra eSports. La nostra maglia rossonera non è solo qualcosa che i nostri giocatori indossano in campo, rappresenta chi siamo e incarna la passione degli oltre 500 milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo. Questa è davvero una partnership entusiasmante e l'inizio di un grande viaggio sia per i due brand che per i nostri tifosi".