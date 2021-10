Un nuovo Simic nel futuro del Milan? Ma occhio alla concorrenza

Il Milan in estate potrebbe perdere due attaccanti. Maldini e Massara valutano vari profili tra questi Roko Simic, figlio di Dario Simic

La situazione dell'attacco del Milan è in fase di studio: Paolo Maldini e Frederic Massara infatti dovranno pensare a quali mosse compiere in estate. Al momento, infatti, l'unico certo di essere ancora a Milanello è Olivier Giroud, forte di un contratto fino al 2023. Ibrahimovic nei prossimi mesi deciderà se continuare a giocare o appendere gli scarpini al chiodo. Mentre Pietro Pellegri rimane, ad oggi, un'incognita.

Il duo mercato rossonero, insieme agli scout di Moncada, a prescindere da quello che sarà il futuro dello svedese, non vuole farsi trovare impreparato. E per questo il club di via Aldo Rossi sta valutando e monitorano un lungo elenco di attaccanti con giocatori esperti e più giovani. E tra questi c'è anche un figlio d'arte rossonero.

Si tratta di Roko Simic, figlio dell'ex difensore del Milan Dario che ha vestito la maglia rossonera dal 2002 al 2008 collezionando 82 presenze e un gol vincendo tutto: dal campionato alla Coppa Italia passando per le due Champions League e anche un Mondiale per club.

Roko, nato a Milano ma calcisticamente in Croazia, in estate ha lasciato la Lokomotiv Zagabria per passare, di fronte a un bonifico di 4 milioni di euro, alla Red Bull Salisburgo. Il club austriaco per farlo crescere ha deciso poi di prestarlo nel Liefering, ovvero la formazione B. Nella formazione giovanile ha segnato 7 gol in 10 presenze, condite anche da 2 reti in Youth League.

Un rendimento che ha portato il Salisburgo ad aggregarlo alla prima squadra e presto potrebbe debuttare in Fußball-Bundesliga, la Serie A austriaco.

Il Milan sta iniziando a visionare Roko Simic e poi deciderà se investire, o meno, sul croato classe 2003. Ma i rossoneri dovranno decidere in fretta visto l'interesse di tanti club su di lui. In prima fila c'è il Real Madrid e in Inghilterra riportano l'interesse di Arsenal, Tottenham, West Ham e Glasgow Rangers. Quel che è certo è che il Salisburgo cederà il classe '03 non prima di giungo sperando di mettere a bilancio una plus valenza.