Non solo Adli dal Bordeaux. Il Milan guarda un anche un altro mediano

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Paolo Maldini e Frederic Massara starebbe valutando un altro giocatore del Bordeaux

Nelle ultime stagioni i rossoneri hanno pescato più volte in Ligue 1 e, con molta probabilità, nei prossimi mesi Maldini e Massara continueranno a farlo. Il duo mercato come è noto monitorano tanti giocatori del campionato d'oltralpe.

A riferire la notizia è il portale Calciomercato.com che sottolinea come Paolo Maldini stia seriamente valutando un altro protagonista del Bordeaux. Si tratta di un giovane mediano difensivo di origine camerunese classe 2000 che, in stagione, sta mostrando ottime caratteristiche atletiche.

Il nome di questo giovane obiettivo è Jean Onana, giocatore arrivato in estate al Bordeaux dal Lille per appena 2 milioni di euro.

Onana è un mediano vecchio stile molto alto (1 metro e 90 cm) e molto roccioso, che però non ama anche andare in area avversaria, tanto che nelle sei presenze ufficiali ha già segnato 2 gol.

Al momento Maldini e Massara non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale alla dirigenza francese. Il duo mercato di via Aldo Rossi, infatti, vuole valutarlo fino all'ultima partita disponibile per capire se il ragazzo può essere da Milan. Nessun colpo per gennaio quindi.