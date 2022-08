Milan, alla scoperta del nuovo Kessié: ecco chi è Raphael Onyedika

Raphael Onyedika è uno dei nomi più caldi per il centrocampo dei rossoneri, scopriamo insieme chi è il giovane nigeriano che piace a Maldini

Redazione Il Milanista

Continua a lavorare a testa bassa la dirigenza rossonera, alla ricerca di un centrocampista in grado di sostituire la partenza di Frank Kessié. Dopo l'annuncio di Renato Sanches al Paris Saint-Germain i rossoneri si sono mossi alla ricerca di un'alternativa al lusitano. Il secondo affare sfumato dopo Sven Botman, entrambi ex calciatori del Lille. Per questo motivo si stanno facendo spazio con forza, negli ultimi giorni, altri profili sulla lista del direttore tecnico rossonero.

Tra i vari nomi attenzionati da Paolo Maldini c'è anche quello di Raphael Onyedika, mediano classe 2001 che gioca nel Midtjylland, uno dei nomi più caldi per il centrocampo rossonero. Il giovane nigeriano per caratteristiche ricorda Frank Kessié, potrebbe essere l'erede più simile al nuovo giocatore del Barcellona per colmare il vuoto lasciato dal "Presidente". Parliamo di un centrocampista fisico, abile davanti alla difesa ma al tempo stesso in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie grazie ai suoi inserimenti. Alto 1,85 m ed ha un fisico imponente, può essere definito come il classico "muro davanti alla difesa". Molto bravo nel recuperare palloni e non disdegna impostare l'azione nella gestione del possesso di palla.

Nell'ultima stagione ha collezionato la bellezza di 48 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 4.088 minuti giocati, mettendo a referto 4 gol e 3 assist. Un vero e proprio irrinunciabile per Brian Priske, allenatore della squadra danese. Un mediano naturale ma può essere schierato anche da mezz'ala. In una partita è stato utilizzato anche da difensore centrale dal proprio allenatore. Un calciatore che per caratteristiche potrebbe rappresentare il mediano che manca alla rosa di Stefano Pioli. Oltretutto è in linea con la strategia dei rossoneri di portare a Milano profili giovani e di prospettiva. Un profilo che anche dal punto di vista economico è alla portata dei rossoneri. Con un'offerta da 10 milioni di euro il Milan potrebbe chiudere l'affare.