Milan, nuovi casi di Covid

MILANO – Il Milan questa sera dovrà affrontare la Roma di Pualo Fonseca e lo farà senza alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Infatti il club rossonero, tramite un comunicato stampa, ha fatto sapere che Stefano Pioli non potrà convocare: Donnarumma, e Hauge. In porta si scalda Tatarusanu, arrivato quest’estate in rossonero. Meno grave l’assenza del norvegese ex Bodo/Glimt. Ecco il comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali.

Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività.”